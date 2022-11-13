Король Талсы 1 сезон смотреть онлайн

Сюжет сериала посвящен Дуайту Манфреди. Этот человек - известный гангстер, который делал успехи, но за чрезмерное стремление к власти оказался в немилости представителей своего же клана, из-за чего был изгнан из синдиката. Это привело к печальным для главного героя последствиям, ведь он попал в большие неприятности, столкнувшись с копами, отправившими его в итоге за решетку на долгие двадцать пять лет. Четверть века проходит, и мужчина выходит на свободу. Дуайт предпочитает открыть собственный магазинчик в Талсе. Здесь, в Оклахоме, мужчина собирается возродить прежнюю криминальную власть. Он собирает вокруг себя верных людей, готовых поддержать его, ведь мужчина по-прежнему помнит о предательстве прежних представителей своего клана.