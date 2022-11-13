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Король Талсы 1 сезон смотреть онлайн

Сюжет сериала посвящен Дуайту Манфреди. Этот человек - известный гангстер, который делал успехи, но за чрезмерное стремление к власти оказался в немилости представителей своего же клана, из-за чего был изгнан из синдиката. Это привело к печальным для главного героя последствиям, ведь он попал в большие неприятности, столкнувшись с копами, отправившими его в итоге за решетку на долгие двадцать пять лет. Четверть века проходит, и мужчина выходит на свободу. Дуайт предпочитает открыть собственный магазинчик в Талсе. Здесь, в Оклахоме, мужчина собирается возродить прежнюю криминальную власть. Он собирает вокруг себя верных людей, готовых поддержать его, ведь мужчина по-прежнему помнит о предательстве прежних представителей своего клана.
  • Название: Tulsa King
  • Дата выхода:
  • Режиссер: Бенджамин Семанофф
  • Страна: США
  • Перевод: JASKIER
  • Качество: HD (720p) (—)
  • 7.7
    8.1
  • В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Дешил Коннери, Tatiana Zappardino, Hartleigh Buwick, Стефани Курцуба, Крис Калдовино, Rory Gross, Лорен Данн, Трэвис Квентин, Andrew Olson
  • Жанр: Криминал, Драма
Король Талсы
1 сезон

Король Талсы, смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатно

Смотреть онлайн Плеер 2
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  1. Гость Константин 14 ноября 2022 10:51
    Лайк за Слая!
    +372
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    1. M0onboy 18 февраля 2023 21:59
      За Слая Марбо!
      который создан по образу Рэмбо во вселенной вх40
      +47
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    2. Even 17 мая 2023 19:14
      Сериал очень хороший, так и хочется смотреть и смотреть!
      Когда второй сезон?
      +45
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  2. Гость Олег 14 ноября 2022 12:09
    Тошнота... Америке явно нужны герои - марвел уже не катит(есть интернет и даже самые тупые смогли узнать что человек паук не настоящий) но "это" уже перегиб... Возможно сценаристам стоит пересмотреть "Клан Сопрано" или вот из современного - "Атланта 2 сезон"
    -859
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    1. Саня 4 декабря 2022 20:05
      Мат ты тошнилово!!!
      -18
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      1. OgoNeK 10 мая 2023 13:57
        так поменяй озвучку раз не нравится
        +22
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    2. СБЭУ 17 февраля 2023 08:06
      Напишу это гарри поттеру что он не настоящий
      +17
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      1. Алан 26 февраля 2023 23:28
        Причем тут Гарри Потер? Речь идёт не о фэнтези
        -39
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    3. Гость qweqweqwe 22 июля 2023 20:51
      Слай шикарен, и его не испортила даже сериальщина. А ты вали в свои гнилые сериалы, зажравшая моль интернетная
      +10
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  3. Гость Александр 14 ноября 2022 12:26
    Не плохо !!! С Юмором
    Посмотрим что дальше
    +162
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  4. Гость Юрий 14 ноября 2022 17:38
    наконец то хоть что то можно посмотреть
    Норм начало
    +180
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  5. Nomis74 15 ноября 2022 08:59
    ооо подъехал нормальный сериал !
    +134
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  6. Малдер 18 ноября 2022 14:31
    похоже идеи кончились. это клон Лиллехаммер. только там намного смешнее.
    -164
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    1. петр 28 февраля 2023 21:37
      спасибо за лилихамер, мне очень зашел !)))
      +15
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  7. Гость Иван 21 ноября 2022 18:16
    Норм прикольный
    +49
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  8. Данила 21 ноября 2022 23:14
    Лучший сериал 22 года
    +76
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  9. Гость Гость 26 ноября 2022 21:37
    почему заминусовали Малдера это так есть
    -72
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    1. Gallardo 15 декабря 2022 00:55
      Подзавались Маллер
      +15
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  10. клин 27 ноября 2022 23:18
    Отличный сериал и Сильвестр на высоте. Чел молодец не скатывается до эпизодической х-ни как Виллим и Кейлж
    +87
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  11. витя еле еле 29 ноября 2022 11:41
    фильм супер. сталлоне как всегда. дай бог ему здоровья он уже столько радовал и продолжает. а любой кто пишет что хоть что то в этом фильме не так долбоеб. т.к это фильм
    +89
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  12. Малдер 3 декабря 2022 08:00
    сериал буксует,нет нормальных шуток,зато есть конь!нигга тупой как пробка,мечтает стать каппо!)))) Слай ходит,ездит,ест,болтает. думаю дальше 2 сезона не продлят тягомотину. по факту если выпилить SLY MARBO - дальше пилотной серии не сняли бы. наверное сейчас все трясутся над стариком-здоровье подорвано 100% не дай бог деменция как у Брюса Уиллиса! здоровья тебе,унылый актёр! всё таки Лиллехаммер снят намного смешнее и жизненнее!
    -154
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    1. lavka-dostavka 12 декабря 2022 19:02
      Лилихамер 1 сезон сносный остальные шляпа
      0
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    2. Гость Алексей 9 марта 2023 19:28
      Какой жалкий комментарий. И злой. А сериал отличный
      +13
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  13. Я 5 декабря 2022 19:23
    Смотрю первую серию. Пока не шедевр, но смотрибельно. Что за бабушка, косящая под юную деву? И она еще говорит, что между ними разница вдвое. Смешно.
    +16
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  14. Глазок 11 декабря 2022 18:49
    Труп дышит в гробу в 5 серии. Смотрите на руки
    +16
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  15. Гость Alex 15 декабря 2022 20:34
    в 1 сезоне 5 серии начиная с 5:09 видно как актер лежащий в гробу дышит))) видно по двигающимся рукам верх и вниз
    +3
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  16. Leonid 18 декабря 2022 01:39
    Полнейшая хрень, Не имеющая с американской реальностью не чего общего. Постановщики сериала явно забыли об основном законе С.Шт. Америки а именно о свободной продаже и ношении огнестрельного-нарезного оружия и тем-более случаев его применения. В реале этому старпёру отстрелили бы яйца, зашел бы он в престижный бутик или занюханную боколею, без разницы остался бы без мозгов после своих предложений...)))
    -55
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    1. Гость Nik 25 февраля 2023 20:27
      чел ты скорее всего эту страну только в интернетах видел. может не стоит считать себя большим знатоком американских реалий, чем сами американцы?
      +13
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  17. Кадр 18 декабря 2022 12:03
    Ну такое себе. много не правдоподобных моментов а момент в 5-м сезоне и вовсе забавный где труп в гробу дышит ))) мог и задержать дыхание для приличия на минуту....но выглядеть сильвестру в таком выглядеть так это просто шикарно
    -15
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  18. Гость Иван 20 декабря 2022 19:13
    самый главный ляп данного сериала, чел просидел 25 лет в тюряге и у него зубы на месте!!! там зубы мало того что в драках теряют, так еще они тупо сыпятся из-за недостатка кальция! они тупо стираются в порошок ...
    -26
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    1. Крадислав 21 июня 2023 21:25
      Рекомендую тебе посмотреть документалку по Нейшнл Географик, например, про Сан Квентин или Синг-Синг и про то какая там медицина для зеков и стоматология. Ну чтоб не пороть такую чушь в будущем.
      +2
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  19. Гость Sergo 20 декабря 2022 23:06
    Я считаю реклама с "Авиасеилс" самая приятная из всех тех что я когда то видел.
    +7
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  20. Zverolov 13 января 2023 15:53
    Слава Боу, что это не со мной. Но... преступиник доааалжен быть наказан.
    -14
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  21. Гость Sergo 20 января 2023 19:42
    Кто то знает, почему до сих пор нет 10 й серии?
    +6
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    1. Нестор Махно 26 февраля 2023 12:34
      Не будет 10 серии, только 9, ждём второй сезон
      +7
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    2. Махно 26 февраля 2023 14:55
      Не будет 10 серии, только 9, ждём второй сезон
      +1
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  22. тыщтыщ 22 января 2023 15:11
    Трек супер,фил коллинз вечен.Ровестник Слая поди.
    +7
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  23. Гость Саша 16 февраля 2023 23:05
    5 cерия 5:00 - 5:13 можно заметить как актер в гробу играющий ушедшего в мир иной дышит на протяжении 13 секунд, это конечно не так уж и страшно, но теперь ощущение что он на протяжении встанет и скажет "Ой, а я живой"
    +4
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  24. Гость Денис 19 февраля 2023 15:27
    Неплохая попытка в банши, разок посмотреть пойдет
    +1
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  25. никита сибирь 24 февраля 2023 06:16
    сериал классный и Сталлоне в 76 лет шикарно брутально выглядит еще подвижный старик,,в форме ..сексуален...красавчик...что бы я так же на пенсии чувствовал себя и выглядел хахаха.
    но 9 окончательная серия конец печальный думал будет доживать свою пенсию на свободе с дочкой и внуками ...но не фига ((федеральная давалка и шл.... оказалась гнилой бабой ...зато чистенькая выйдет на пенсию и будет жить на бедную пенсию ...а у нее был выбор прожить шикарно на пенсии и не в чем себе не отказывать но нет ....нож в спину от нее (
    советую к просмотру.
    +7
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  26. Гость Александр 27 февраля 2023 05:12
    Сериал огонь! Цепляет не хуже Игры престолов или Ходячих мертвецов) Смотреть однозначно!
    ПС: пишу на момент когда вышла 9 серия 1 сезона.
    +3
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  27. Влупидол 27 февраля 2023 16:34
    Ожидал от названия что то типа мафии..но ожидания не оправдались.. на сериал что то гнать негативное не буду, останусь со своим скромным мнением.
    +4
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  28. Deniska 10 марта 2023 14:35
    Отличный сериал, смотрел на одном дыхании, жаль короткий и походу без продолжения...( начало многообещающее, и середина....посмотрите не пожалеете) не зря потратил время
    +3
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  29. Гость Алексей 12 марта 2023 13:49
    Тейлор Шеридан остается на высоте, продолжая свои истории "фронтира".
    +4
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  30. Саша Камень 13 марта 2023 14:44
    Ну и калич... Поставлю 1-цу за наличие Сталонэ в кадре.
    -7
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